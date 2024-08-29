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Giriş Tarihi: 29.8.2024 18:47 Son Güncelleme: 29.8.2024 19:06

SON DAKİKA | Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu tutuklandı

Eski Bakan Abdüllatif Şener’in, anneannesi Leyla Çetiner’i öldüren oğlu Bedirhan Şener’in akıl sağlığına ilişkin gözlem raporu tamamlandı. Şener’in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı tespit edilirken ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürme’ ve ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçlarından tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu tutuklandı

Eski Bakan Abdüllatif Şener'in, anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren oğlu Bedirhan Şener'in akıl sağlığına ilişkin gözlem raporu tamamlandı. Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı tespit edilirken 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürme' ve 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

OLAY
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ANNEANNESİNİ REHİN ALDI
Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

ANNEANNESİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.

Bedirhan Şener, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı.

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SON DAKİKA | Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu tutuklandı
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