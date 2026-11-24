CHP'nin de eski genel başkanlarından olan Hikmet Çetin, geçen yıl ekim ayında soğuk algınlığı ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu yıl yeniden hastaneye yatırılan Çetin'in tedavisi bir süredir İstanbul'da devam ediyordu.



Vefat haberi sonrası başsağlığı mesajı yayımlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör