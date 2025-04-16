Son dakika | Esra Erol’da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a ait çıktı!

Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arazideki metruk bina yakınında akşam saatlerinde dolaşan kişiler yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark etti.
Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis, çevrede araştırma yaparak inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin uzun zaman önce hayatını kaybettiği belirlendi.
9 AYDIR KAYIP
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken cesedin 7 Temmuz 2024 yılında kaybolan ve ATV'de yayınlanan Esra Erol programında günlerce aranan Fatih Aydın'a ait olabileceği değerlendirildi.
Babasıyla tartışıp evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Aydın'dan hiçbir iz bulunamamıştı. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren ekipler kimliği belirsiz olarak bulunan ve iskelet haline gelmiş cesedin Fatih Aydın'a ait olma ihtimali üzerine durup anne Rabia Aydın'dan da alınan DNA örnekleri ile ceset DNA'ları karşılaştırıldı. Yapılan incelemede DNA'lar uyuştu. Arazide bulunan cesedin Fatih Aydın'a ait olduğu netleşti.
ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda öldürülme olayına dair bir izlenim bulunamasa şüpheli ölüm olarak kayda geçen konuda soruşturma sürüyor.