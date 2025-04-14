Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Esra Erol’da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a mı ait?
Giriş Tarihi: 14.4.2025 15:16 Son Güncelleme: 14.4.2025 15:59

Son dakika: Esra Erol’da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a mı ait?

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de boş bir arazideki metruk binada neredeyse iskelet haline gelmiş bir erkek cesedi bulundu. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Çürümüş cesedin 7 Temmuz 2024 yılından beri kayıp olarak aranan Fatih Aydın’a ait olabileceği değerlendiriliyor. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürerken anne Rabia Aydın’ında adli tıpa gidip örnek vereceği bildirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Esra Erol’da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a mı ait?

Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arazideki metruk bina yakınında akşam saatlerinde dolaşan kişiler yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark etti.

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis, çevrede araştırma yaparak inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin uzun zaman önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin incelemesi sırasında ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin ise çürümeye başladığı tespit edildi. İncelemelerin ardından kişinin cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

9 AYDIR KAYIP

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken cesedin 7 Temmuz 2024 yılında kaybolan ve ATV'de yayınlanan Esra Erol programında günlerce aranan Fatih Aydın'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Babasıyla tartışıp evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Aydın'dan hiçbir iz bulunamamıştı.

ANNESİNDEN DNA ÖRNEĞİ ALINACAK

Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren ekipler kimliği belirsiz olarak bulunan ve iskelet haline gelmiş cesedin Fatih Aydın'a ait olma ihtimali üzerinde duruyor. Anne Rabia Aydın'dan da alınan DNA örnekleri ile ceset DNA'ları karşılaştırılacak. Çıkan sonuç sırrı ortaya çıkaracak.

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Son dakika: Esra Erol’da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a mı ait?
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