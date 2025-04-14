Son dakika: Esra Erol’da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a mı ait?

Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arazideki metruk bina yakınında akşam saatlerinde dolaşan kişiler yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark etti.
Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis, çevrede araştırma yaparak inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin uzun zaman önce hayatını kaybettiği belirlendi.
9 AYDIR KAYIP
Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken cesedin 7 Temmuz 2024 yılında kaybolan ve ATV'de yayınlanan Esra Erol programında günlerce aranan Fatih Aydın'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Babasıyla tartışıp evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Aydın'dan hiçbir iz bulunamamıştı.
ANNESİNDEN DNA ÖRNEĞİ ALINACAK
Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren ekipler kimliği belirsiz olarak bulunan ve iskelet haline gelmiş cesedin Fatih Aydın'a ait olma ihtimali üzerinde duruyor. Anne Rabia Aydın'dan da alınan DNA örnekleri ile ceset DNA'ları karşılaştırılacak. Çıkan sonuç sırrı ortaya çıkaracak.