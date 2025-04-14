Son dakika: Esra Erol’da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a mı ait?

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Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken cesedin 7 Temmuz 2024 yılında kaybolan ve ATV'de yayınlanan Esra Erol programında günlerce aranan Fatih Aydın'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Babasıyla tartışıp evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Aydın'dan hiçbir iz bulunamamıştı.