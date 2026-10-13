SON DAKİKA… Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda çarpıcı detaylar! Ruhsat işlemleri için 2 milyon TL istemişler: Erdal Beşikçioğlu’nun koruması…

975 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİNE İNCELEME

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde; bazı şüphelilerin iş sahipleriyle ve kendi aralarında para transferleri gerçekleştirdiğine ilişkin tespitlere ulaşıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, incelemelerde Belediye Başkan Yardımcısı M.K.'ye ait işletmeler üzerinden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na 2024 yılının sonunda 2 ayrı işlemle toplam 975 bin TL para transferi yapıldığı tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin soruşturma dosyasına dahil edildiği, MASAK çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

6 SAYIŞTAY RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında 6 Sayıştay raporunun da delil olarak değerlendirildiği öğrenildi. Raporlarda; 814 milyon 498 bin 556 TL ve 760 milyon 591 bin 551 TL bedelli ihaleler de dahil olmak üzere çeşitli ihalelerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi. Dosyada, bazı ihalelerde kamu zararına ilişkin tespitlere de yer verildiği öğrenildi. Öte yandan önceki operasyonda tutuklanan ve belediyede mutemet olarak çalışan S.K.'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede; belediyede yapılan bazı ihalelerin usulsüz ve belirli firmalara yönelik 'adrese teslim' gerçekleştirildiğini öne sürdüğü kaydedildi.