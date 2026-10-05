SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de içerisinde bulunduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi.
İŞTE ŞÜPHELİ LİSTESİ
1. Abdullah Erbin
2. Ahmet Mustafa Bozkır
3. Ali Behçet Yazıcı
4. Ali Kemal Güler
5. Ali Yentur
6. Ayşe Kübra Emrehan
7. Aziz Pektanır
8. Bilal Gören
9. Fatma Esra Toraman
10. Gözde Şimşek
11. Halil İbrahim Şahin
12. Hüdanur Yazıcı
13. İbrahim Özdoğan
14. İnan Balah
15. Mahmut Kırdemir
16. Medine Gürsoy
17. Mithat Bülent Özmen
18. Muhammet Akan
19. Mücahit Özdoğan
20. Neşe An
21. Özlem Kılıç
22. Pelin Yıldırım
23. Rahmi Özyurt
24. Serhan Urhan
25. Şeref Gedik
26. Tayfun Kurumahmut
27. Yakup Gürer
28. Yunus Emre Bulut