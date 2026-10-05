SON DAKİKA | Eyüpsultan Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de içerisinde bulunduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi.

İŞTE ŞÜPHELİ LİSTESİ

1. Abdullah Erbin

2. Ahmet Mustafa Bozkır

3. Ali Behçet Yazıcı

4. Ali Kemal Güler

5. Ali Yentur

6. Ayşe Kübra Emrehan

7. Aziz Pektanır

8. Bilal Gören

9. Fatma Esra Toraman

10. Gözde Şimşek

11. Halil İbrahim Şahin

12. Hüdanur Yazıcı

13. İbrahim Özdoğan

14. İnan Balah

15. Mahmut Kırdemir

16. Medine Gürsoy

17. Mithat Bülent Özmen

18. Muhammet Akan

19. Mücahit Özdoğan

20. Neşe An

21. Özlem Kılıç

22. Pelin Yıldırım

23. Rahmi Özyurt

24. Serhan Urhan

25. Şeref Gedik

26. Tayfun Kurumahmut

27. Yakup Gürer

28. Yunus Emre Bulut

Eyüpsultan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu