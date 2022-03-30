Son dakika: Fatih Özer’in Thodex vurgununda yeni gelişme! Ödeme yapılan mağdur sayısı 608’e yükseldi

KAÇMAMIŞ HACKLENMİŞ

Nerede olduğu ve ne zaman döneceği merak edilen firari Faruk Fatih Özer hakkında da konuşan Erarslan, 3 Mayıs 2018 tarihinde şirketin Çin tarafından hacklenme saldırısına maruz kaldığını, konuyla ilgili Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda şirketin 8 milyondan fazla bir zarara uğradığını açıkladı. Erarslan, "Şirketin sistem açıkları, yazılımsal hatalar ve iyi bir şirket olmanın getirdiği sunucu saldırıları kaynaklı ödemelerin yanına kripto para borsasının oynak olduğu bir dönemi de eklersek Faruk Fatih Özer, ya iflas isteyip şirketi batıracaktı ya da şirkete yatırımcı ortağı alacaktı, kendisi 2. yolu seçti" dedi.