Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Fethiye’de koyda demirli tekne alev topuna döndü
Giriş Tarihi: 12.9.2023 18:36 Son Güncelleme: 12.9.2023 19:42

Son dakika: Fethiye’de koyda demirli tekne alev topuna döndü

Fethiye Turunç Pınarı mevkiinde koyda demirli bir teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Tekneden yaralı olarak tahliye edilen 4 kişi sahil güvenlik merkezine tahliye edilerek ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Son dakika: Fethiye’de koyda demirli tekne alev topuna döndü

Fethiye Turunç Pınarı mevkiinde koyda demirli bir teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Tekne alev topuna döndü.

Yangının ormana sıçramaması için ekipler seferber oldu. Teknedeki vatandaşlar tahliye edildi. Teknedeki yangını söndürmek için havadan ve denizden müdahale edildi.

Son dakika: Fethiye'de koyda demirli tekne alev topuna döndü | Video

Teknedeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü, yaralı 4 kişi sahil güvenlik merkezine tahliye edilerek ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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Son dakika: Fethiye’de koyda demirli tekne alev topuna döndü
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