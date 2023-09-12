Fethiye Turunç Pınarı mevkiinde koyda demirli bir teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Tekne alev topuna döndü.

Yangının ormana sıçramaması için ekipler seferber oldu. Teknedeki vatandaşlar tahliye edildi. Teknedeki yangını söndürmek için havadan ve denizden müdahale edildi.

Son dakika: Fethiye'de koyda demirli tekne alev topuna döndü | Video

Teknedeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü, yaralı 4 kişi sahil güvenlik merkezine tahliye edilerek ambulanslarla hastaneye sevk edildi.