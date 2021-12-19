Son dakika: FETÖ’CÜ hainden helvalı tehdit: ’Şimdiden yiyin sonra fırsatınız olmayabilir!’





İTİRAFÇI OLUP İSMİNİ VERDİLER



Çelik'in isminin Çanakkale Radar Mevzi Komutanlığında astsubay olarak görev yapan ve soruşturması tamamlanarak hakkında kamu davası açılan Emre Bay isimli astsubay hakkında başlayıp başka şüphelileri de içine alarak devam eden soruşturmalar neticesinde gözaltına alınan bir kısım askeri personelin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini bildirip ikrar mahiyetinde, başka örgüt mensuplarıyla ilgili olarak da bilgi ve teşhisler içeren savunmalarda bulunması ve sonradan ulaşılan deliller üzerine Hava Kuvvetleri mahrem askeri yapılanması içerisinde yer aldığı belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine, Hüseyin Çelik hakkında geniş çaplı araştırma başlatılırken Tehdit içerikli mesajlarla ilgili Başkan Yemliha Karakoç'un da suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.