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Giriş Tarihi: 20.7.2022 22:44 Son Güncelleme: 20.7.2022 22:53

Son dakika: Fındık bahçesinde vahşet! Pusu kurup ateş açtılar...

Son dakika haberleri... Düzce'de dehşet veren bir olay yaşandı. Fındık bahçesinde çalışan aileye, pusu kuran kişiler tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

DHA
Son dakika: Fındık bahçesinde vahşet! Pusu kurup ateş açtılar...

Olay, saat 20.00 sıralarında Düzce'ye bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Ali, Engin, Selma ve Mithat Gürbüz, fındık tarlasında çalışırken, iddiaya göre, pusu kuran kişiler tarafından silahlarla ateş açıldı. Mithat ve Selma Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken, Ali ve Engin Gürbüz ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Gürbüz de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mithat ve Selma Gürbüz'ün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika: Fındık bahçesinde vahşet! Pusu kurup ateş açtılar...
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