Son dakika... Şarkıcı Emirkan'ın yaralanmasına sebep olan kavga 24 Ekim günü saat 16.00 sıralarında Bakırköy'e bağlı Florya'da bulunan bir özel okul önünde meydana geldi. Çocuğunu almak için okul önünde bekleyen Emirkan, eşinin seslenmesi üzerine aracının yanına geldi. Siyah renkli plakasını bilmediği bir aracın kendi aracının arkasında durduğunu kendi aracının başında ise bir bayan ve bir erkek şahsın beklediğini gördü. İddiaya göre Emirkan, 'Kusura bakmayın' dediği Yeşim Y.'nin koruması olduğu iddia edilen Fatih isimli şahıstan "Çek şu aracını kemiklerini kırarım" cevabını aldı. Şarkıcı, cevap vermeyerek aracını başka bir alana çekti.
"OMZUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ"
Aradan geçen belli bir sürenin ardından iddiya göre Fatih isimli şahıs hiçbir şey söylemeden Emirkan'ın üzerine doğru gelerek yüzünün sağ tarafına yumruk attı. Yere düşen şarkıcı çevredekilerin de yardımıyla Florya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelerin ardından Emirkan'ın omzunda kırıklar tespit edildi ve ameliyata alınacağı duyuruldu. Şarkıcı Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği'ne Fatih Mehmet Ö. ve onu azmettirdiğini düşündüğü Yeşim Y. hakkında şikayetçi oldu. Öte yandan şarkıcının avukatı Gül Efetürk de, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
"ORHAN GENCEBAY'DAN ZİYARET"
Şarkıcı Emirkan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da arayan soran herkese teşekkür edildi. Ameliyat edilen Emirkan'ın durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastanede şarkıcıyı Orhan Gencebay ve birçok şarkıcı arkadaşı ziyaret etti.
SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan şarkıcıya saldırı anları da ortaya çıktı. İşte şarkıcının omzunun kırıldığı anlar..
Son dakika: Florya'da şarkıcı Emirkan'a saldırı! O anlar kamerada