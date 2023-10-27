Son dakika: Florya'da şarkıcı Emirkan'a saldırı! O anlar kamerada

Son dakika... Çocuğunu almak için Florya'da bulunan özel bir okulun önüne aracını bırakan Emrullah Yıldız (51) (Şarkıcı Emirkan) park tartışması sonucu Fatih Mehmet Ö.'nün saldırısına uğradı. Saldırı sonrası omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Emirkan'ın ameliyata alınacağı belirtildi. Şarkıcı saldırı sonrası polis karakoluna kendisine saldıran Fatih Mehmet Ö. (52) ve onu azmettirdiğini düşündüğü Yeşim Y. (53) hakkında şikâyette bulundu. Avukatı Gül Efetürk ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklarken oyuncuya saldırı anları da ortaya çıktı. İşte o anlar...