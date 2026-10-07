SON DAKİKA | Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın şüpheli finansal akışlarla bağlantısı araştırılmaya başlanmıştı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın banka hesapları, mal varlıkları ve şirket ortaklık paylarının dondurulması talebiyle ilgili kurumlara yazı gönderilmişti. Kaya çifti, fonlardan elde ettikleri kazancı gönüllü olarak iade etmek için başvurmuş, Başsavcılık da TMSF'nin iade hesabına ödeme yapılmasına izin vermişti.