Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek
Giriş Tarihi: 7.10.2026 13:45 Son Güncelleme: 7.10.2026 14:00

SON DAKİKA | Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçundan soruşturma izni talep etti. SPK’nın soruşturma izni vermesinin ardından iki isim şüpheli sıfatıyla bugün ifadeye çağrıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
SON DAKİKA | Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın şüpheli finansal akışlarla bağlantısı araştırılmaya başlanmıştı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın banka hesapları, mal varlıkları ve şirket ortaklık paylarının dondurulması talebiyle ilgili kurumlara yazı gönderilmişti. Kaya çifti, fonlardan elde ettikleri kazancı gönüllü olarak iade etmek için başvurmuş, Başsavcılık da TMSF'nin iade hesabına ödeme yapılmasına izin vermişti.

SPK'DAN SORUŞTURMA İZNİ GELDİ

Yaşanan yeni gelişmeye göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma yürütülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruldu . Başsavcılığın talebini değerlendiren SPK, Kaya çifti hakkında soruşturma izni verdi.

BUGÜN İFADE VERECEKLER

Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'yı bugün şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere davet edildi. Ayrıca SPK'nın Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla bugün ifade verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA