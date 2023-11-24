SON DAKİKA | İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık: Kar vaadi oyunu hayatını kararttı!

Son dakika haberi... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan ve yaklaşık 6 milyon TL zarara uğradığını iddia eden mağdur M.E. beyanında, M.U. adlı bir vatandaş tarafından telefonla arandığını ve şahsın kripto para ile ilgilenip ilgilenmediğini sorduğunu, kendisinin de kripto para ile ilgilendiği için M.U. adlı şahsa para transferleri gerçekleştirmeye başladığını ifade etti.