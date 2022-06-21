Son dakika: Google Haritalar’ın Samsun’daki hatası şehri karıştırdı! Belediye’den açıklama geldi





SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: HATA GOOGLE'IN



Atatürk Bulvarı için bir isim değişikliği olup olmadığı yönünde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne sorular yöneltildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediye meclisinde herhangi bir karar alınmadığını, durumun Google'ın yaptığı bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

Bugün yapılan haberlerle ülke gündemine de taşınan konu Google'ın da dikkatini çekti.