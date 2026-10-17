SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı detay! Çalıştığı kafenin üst kat görüntüleri dosyaya konulmamış: ’15 güvenlik kamerası vardı’

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması amacıyla Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla oluşturulan 30 kişilik özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve JASAT timlerinden oluşan ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla arama yapıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden belirlenen alanlarda, yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 150 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.