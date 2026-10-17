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Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:21 Son Güncelleme: 17.10.2026 11:56

SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı detay! Çalıştığı kafenin üst kat görüntüleri dosyaya konulmamış: ’15 güvenlik kamerası vardı’

SON DAKİKA… Tunceli'de 6 yılı aşkın süredir kayıp olan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku dosyasında sır perdesi aralanıyor. Genç kızın çalıştığı kafede sorumlu olduğu üst kat görüntülerinin dosyada olmadığı ortaya çıkarken yalnızca kafeye giriş ve çıkış görüntülerinin yer aldığı öğrenildi. İş yerinin olay tarihindeki sahibi yeniden alınan ifadesi kafaları karıştırdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı detay! Çalıştığı kafenin üst kat görüntüleri dosyaya konulmamış: ’15 güvenlik kamerası vardı’
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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, çalıştığı kafenin güvenlik kameralarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

KAFENİN İÇ BÖLÜMLERİNE AİT GÖRÜNTÜLER DOSYADA YER ALMADI

Doku'nun kaybolmadan bir gün önce, 4 Ocak 2020'de eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve ailesinin de oturduğu binanın zemin katında bulunan kafeye gelişi ve iş yerinden ayrılışına ait güvenlik kamerası görüntülerinin soruşturma dosyasına alındığı, ancak işletmenin iç bölümleri ile çalıştığı üst kata ait kayıtların dosyada bulunmadığı belirtildi.

"GÜLİSTAN ÜST KAT SORUMLUSUYDU"

Gülistan Doku ile aynı dönemde kafede çalışan iş arkadaşı, soruşturma yeniden ele alındıktan sonra jandarma tarafından alınan ifadesinde Doku'nun işletmenin üst kat sorumlusu olarak görev yaptığını, çalışma alanının kafenin üst katı olduğunu ifade etti.

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'ÜST KATTAKİ KAMERALARI POLİSE BİLDİRDİM'

Kafenin olay tarihindeki sahibi de jandarma tarafından tanık olarak yeniden alınan ifadesinde işletmenin farklı noktalarında yaklaşık 15 güvenlik kamerası bulunduğunu, üst katta da kameraların yer aldığını belirtti. İş yeri sahibi, soruşturmanın ilk döneminde üst kattaki kameraları polislere bildirdiğini, ancak söz konusu kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.

KAFEDE 15 GÜVENLİK KAMERASI VARMIŞ

Kafenin güvenlik kamera sistemini kuran şirketin sahibi de soruşturmanın yeniden ele alınmasının ardından alınan ifadesinde, olayın yaşandığı dönemde işletmeye üst kat dahil yaklaşık 15 güvenlik kamerası taktıklarını belirtti. Üst kata ait görüntülerin dosyada bulunmaması nedeniyle soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in söz konusu tarihte kafenin üst katında bulunup bulunmadığı da bu kayıtlar üzerinden belirlenemedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması amacıyla Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla oluşturulan 30 kişilik özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve JASAT timlerinden oluşan ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla arama yapıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden belirlenen alanlarda, yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 150 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.

SORUŞTURMADA 38 KİŞİ TUTUKLANDI

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında 38 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eşi Handan Sonel, eski yakın koruması Şükrü Eroğlu, İl Özel İdaresi eski çalışanı Erdoğan Elaldı, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, meslekten ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok, Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Mehmet Aca, güvenlik korucusu Fatih Özmen, dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan, Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman ile bazı polis memurları bulunuyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUSTAFA TÜRKAY SONEL #TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU

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SON DAKİKA… Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı detay! Çalıştığı kafenin üst kat görüntüleri dosyaya konulmamış: ’15 güvenlik kamerası vardı’
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