Son dakika haberi: Ankara’da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! Yollar göle döndü....

Ankara'daki kuvvetli sağanak ve dolu yağışı ile ilgili son dakika haberi... Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanına uyarıda bulunmuştu.
Yurdu etkisi altına alan yağmur dalgasının bu hafta sonu da etkisini sürdüreceğini kaydetmişti.
Balgat Çetin Emeç Bulvarı'nda rögar kapaklarındaki sorun nedeniyle caddeler suyla kaplandı.
Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte bir araç mahsur kalırken, ekipler kurtarmak için seferber oldu.
Yolun trafiğe kapanmasının ardından araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi.
Sağanak ve dolu yağışının Keçiören, Sincan ve Altındağ ilçelerinde de etkisinin devam ettiği öğrenildi.
METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ankara'ya kısa sürede 20 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da yağışlı hava etkili oluyor. Şuana kadar m2'ye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. AFAD Başkanlığı'ndan gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.Son dakika | Ankara sular altında! Etkili sağanak yerini doluya bıraktı: Sokaklar dereye döndü, araçlar suya gömüldü