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Giriş Tarihi: 7.1.2023 19:09 Son Güncelleme: 7.1.2023 19:25

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Manavgat'a Millet Bahçesi müjdesi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan Manavgat’a Millet Bahçesi müjdesi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'taki yangın sonrası yapılan çalışmalara değinerek, "İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan Afet Köy Konutları hakkında, "Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır" bilgisini verdi.

'İFTİRALARA EN GÜZEL CEVABI EKOLOJİK RESTORASYON İLE VERDİK'

Erdoğan, "Her yangında olduğu gibi Manavgat yangınında da ormanın inşaat yapılmak için bilerek yakıldığını iddia ettiler. Bu iftirayı, bu yalanı ısrarla milletimizin kulağına sokmaya çalışanlara en güzel cevabı ekolojik restorasyon ile verdik. " ifadelerini kullandı.

MANAVGAT'A MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, "Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık." müjdesini verdi.

AHaber CANLI YAYIN

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Manavgat'a Millet Bahçesi müjdesi
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