Son dakika haberi - ’Cin çıkarma’ bahaneli tecavüz! Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş

UYGUNSUZ VİDEOLARI ARŞİVLEDİ

Bu esnada ise kadınların uygunsuz fotoğraf ve videolarını çekerek arşivledi. Koyuncu ifadesinde kadınların rızalarının bulunduğunu beyan etti ancak, mağdur kadınların vazgeçmek istediklerinde ise başlarına kötü şeyler geleceğini söyleyerek tehditlerde bulunduğu saptandı.

VİDEOLAR FANTEZİ AMAÇLIYDI

Bahadır Koyuncu ifadesinde ise "Yaşam koçu danışmanlığı yapıyorum. Bu danışmanlık hizmeti içerisinde bio enerji sertifikası ile psikologların tedavi edemediği şahısları temas etmeden uzaktan eğitiyorum. Cinsel ilişkiye girdiğim iddiaları asılsız. Gelenlerin rızaları dahilinde fotoğraflarını çektim ama videolarını çekmedim. Arşivimde bulunan videolardaki cinsel ilişkilere ait kadınlar, para karşılığı birlikte olduğum kadınlardır. Videolar fantezi amaçlıydı" dedi.