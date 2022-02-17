Son dakika haberi - Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı’ya parolalı tuzak! ’Barış-Pınar’ diyerek dolandırdılar

İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Doktora, hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.