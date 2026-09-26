SON DAKİKA... Hatay’da korkutan yangın! Prizden çıkan alevler evi sardı: ‘Telefonlarını şarja takınca…’





'TELEFONLARINI ŞARJA TAKINCA…'



Yangın nedeniyle evin zarar gördüğünü ifade eden bina sakini Sabahattin İşler, "Apartmanda bir yangın çıktı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Şu anda yangın söndürüldü. Evin içi yanarak zarar gördü. 5'inci katta yangın çıktı, içeride aile de vardı ama onlara bir şey olmadı. Ben ev sahiplerine sorduğumda telefonlarının şarjdayken yangının çıktığını söylediler ve yangının oradan çıkmış olabileceğini ifade ettiler. Kesin bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör