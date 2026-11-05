SON DAKİKA | Hatay’da sel dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti!

SON DAKİKA | İlçede dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti. Bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, dereler taştı. Sel sularına kapılan ismi öğrenilemeyen çocuk, Özerli Mahallesi'nde dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler, çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta bularak sudan bilinci kapalı halde çıkardı. Kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör