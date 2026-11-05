Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Hatay'da sel dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 05.11.2026 13:04 Son Güncelleme: 05.11.2026 13:05

SON DAKİKA | Hatay'da sel dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti!

SON DAKİKA | Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sel sularına kapılan çocuk dereye düştü. Sudan bilinci kapalı halde çıkarılan çocuktan kahreden haber geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Hatay’da sel dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

SON DAKİKA | İlçede dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti. Bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, dereler taştı. Sel sularına kapılan ismi öğrenilemeyen çocuk, Özerli Mahallesi'nde dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler, çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta bularak sudan bilinci kapalı halde çıkardı. Kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#HATAY #DÖRTYOL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Hatay'da sel dehşeti: 1 çocuk hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA