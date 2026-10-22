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Giriş Tarihi: 22.10.2026 23:08

SON DAKİKA I Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: 19 şüpheli tutuklandı!

Son Dakika Haberleri... Ankara’da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24’ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
SON DAKİKA I Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: 19 şüpheli tutuklandı!
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Son Dakika Haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetlerine yönelik 19 Ekim'de beşinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

24 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

19 TUTUKLAMA

Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ALİHAN KURİŞ #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ANKARA
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SON DAKİKA I Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: 19 şüpheli tutuklandı!
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