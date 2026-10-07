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Giriş Tarihi: 7.10.2026 20:35 Son Güncelleme: 7.10.2026 20:38

SON DAKİKA I Başakşehir’de okula bıçakla gelip dehşet saçmıştı: 3 kişi tutuklandı

İstanbul Başakşehir’de başka bir okulda eğitim gören F.M. (15), girdiği ortaokulda 8 öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, F.M. gözaltına alındı. Yaralılardan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli F.M. ile birlikte anne ve babası hakkında da karar verildi. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
SON DAKİKA I Başakşehir’de okula bıçakla gelip dehşet saçmıştı: 3 kişi tutuklandı
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Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi.

8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ VE AİLESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Saldırıyı gerçekleştiren F.M., ve anne babası polis ekiplerince gözaltına alınmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.

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#BAŞAKŞEHİR #İSTANBUL

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SON DAKİKA I Başakşehir’de okula bıçakla gelip dehşet saçmıştı: 3 kişi tutuklandı
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