SON DAKİKA I Başakşehir’de okula bıçakla gelip dehşet saçmıştı: 3 kişi tutuklandı

8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ VE AİLESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



Saldırıyı gerçekleştiren F.M., ve anne babası polis ekiplerince gözaltına alınmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.