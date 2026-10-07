SON DAKİKA I Başakşehir’de okula bıçakla gelip dehşet saçmıştı: 3 kişi tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi.
8 ÖĞRENCİ YARALANDI
Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi.
ŞÜPHELİ VE AİLESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Saldırıyı gerçekleştiren F.M., ve anne babası polis ekiplerince gözaltına alınmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında olaya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ve saldırganın anne ile babası tutuklandı.