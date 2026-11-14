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Giriş Tarihi: 14.11.2026 03:54 Son Güncelleme: 14.11.2026 05:26

SON DAKİKA I Marmara'da korkutan deprem: Bursa 3,9 ile sallandı! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 03.43'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

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SON DAKİKA I Marmara’da korkutan deprem: Bursa 3,9 ile sallandı! İstanbul ve çevre illerde hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bursa Mudanya olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 13.65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Gemlik Körfezi merkezli deprem, başta Bursa ve İstanbul olmak üzere çevre bölgelerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BURSA #AFAD #MUDANYA
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SON DAKİKA I Marmara'da korkutan deprem: Bursa 3,9 ile sallandı! İstanbul ve çevre illerde hissedildi
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