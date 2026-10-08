SON DAKİKA I Şehit Polis Ahmet Türkoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı!

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKMIŞTI

Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden Yusuf Eray Tekalan ise kaldırıldığı özel hastanede ölmüştü. Tekalan'ın 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma', 'mala zarar verme', 'taksirle yaralama', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi suçlardan çok sayıda adli suç kaydı bulunduğu ortaya çıkmış, Arif A.'nın 'taksirle yaralama', 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' kapsamında suç kayıtları bulunduğu, Yasin A.'nın ise 'otodan hırsızlık' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından kayıtları olduğu öğrenilmişti.