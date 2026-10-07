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Giriş Tarihi: 7.10.2026 22:58 Son Güncelleme: 7.10.2026 23:16

SON DAKİKA I SPK'dan fon soruşturmasında yeni adım: 21 kişi hakkında suç duyurusu!

Son Dakika Haberleri... SPK, Odine hisserindeki incelemesini tamamladı. 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi.

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SON DAKİKA I SPK’dan fon soruşturmasında yeni adım: 21 kişi hakkında suç duyurusu!
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Son Dakika Haberleri... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine hisserindeki pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemesi sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

2 YIL İŞLEM YASAĞI

Söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi.

İŞTE İSİM İSİM O LİSTE:

Mehmet Selim TUNÇBİLEK

Adem KARATEPE

Rüstem KARAKAYA

Ali CESUR

Ayşe Seher AYDIN

Enes YAZICI

Feryal KÖKER

Müjdat EDE

Nilgül SARIÇALI

Oğuzhan ÖZERKAYA

Onur GÖĞEBAKAN

Orçun Berkay KAYA

Ahmet ÖZCAN

Halil İbrahim EGE

Muhammed YARIZ

Sezai BEKGÖZ

Ahmet Haluk GÜNER

Yasemin YILMAZ

Burak POYRAZ

Cengiz AVCI

Erdem ÖZKAN

#SPK
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SON DAKİKA I SPK'dan fon soruşturmasında yeni adım: 21 kişi hakkında suç duyurusu!
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