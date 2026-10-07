SON DAKİKA I SPK’dan fon soruşturmasında yeni adım: 21 kişi hakkında suç duyurusu!

Son Dakika Haberleri... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine hisserindeki pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemesi sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
2 YIL İŞLEM YASAĞI
Söz konusu kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı da getirildi.
İŞTE İSİM İSİM O LİSTE:
Mehmet Selim TUNÇBİLEK
Adem KARATEPE
Rüstem KARAKAYA
Ali CESUR
Ayşe Seher AYDIN
Enes YAZICI
Feryal KÖKER
Müjdat EDE
Nilgül SARIÇALI
Oğuzhan ÖZERKAYA
Onur GÖĞEBAKAN
Orçun Berkay KAYA
Ahmet ÖZCAN
Halil İbrahim EGE
Muhammed YARIZ
Sezai BEKGÖZ
Ahmet Haluk GÜNER
Yasemin YILMAZ
Burak POYRAZ
Cengiz AVCI
Erdem ÖZKAN