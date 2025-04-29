Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! 52 şüpheli adliyede
Giriş Tarihi: 29.4.2025 09:18 Son Güncelleme: 29.4.2025 09:26

SON DAKİKA | İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! 52 şüpheli adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA
SON DAKİKA | İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! 52 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu suç örgütünün milyonluk araçlarına el konuldu! Lüks otomobilleri otoparka gizlediler

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! 52 şüpheli adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz