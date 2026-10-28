Son Dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı! Difüzyonla uluslararası seviyede aranıyordu: İstanbul’da yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından uluslararası seviyede aranan, Belçika'da önemli ve büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen S.G. isimli şahıs, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandı." açıklamasında bulundu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:

Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından uluslararası seviyede aranan, Belçika'da önemli ve büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen S.G. isimli şahıs, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandı.

S.G. isimli şahsın;

-Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı,

-Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini kurmuş oldukları,

-Örgütle birlikte Belçika ve buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını yaptığı,

-Bu sevkiyat karşılığında yüksek miktarda gelir elde ederek Kolombiya bağlantılarını sağlayıp kokaini, emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi.

Kahraman Polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.