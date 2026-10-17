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Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:21 Son Güncelleme: 17.10.2026 11:26

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde dev uygulama! 912 kişi yakalandı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığınca sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 'Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 912 kişinin yakalandığı açıklandı.

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde dev uygulama! 912 kişi yakalandı
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SON DAKİKA | Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, ülke genelinde 24 saat esasına göre Aranan Şahıslar Uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada 912 şahıs yakalandı.

TOPLAM 912 ŞAHIS YAKALANDI

8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personelin katılımıyla gerçekleştirilen aranan şahıslar uygulaması sonucunda; 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 751, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 100, 10-20 yıl hapis cezası ile aranan 48, 20 yıldan fazla hapis cezası ile aranan 13 şahıs olmak üzere toplam 912 şahıs yakalandı.

HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK, ADAM ÖLDÜRME…

Hapis cezası ile aranan şahısların; 102'si hırsızlık, 63'ü dolandırıcılık, 23'ü adam öldürme, 19'u cinsel suçlar, 23'ü yağma, 69'u uyuşturucu madde ticareti yapmak, 26'sı 5607 SKM, 2'si FETÖ/PDY'ye üye olmak ve 585'i diğer suçlardan yakalandı.

"OPERASYONLARIMIZI ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine müsaade etmiyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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