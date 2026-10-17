SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde dev uygulama! 912 kişi yakalandı

TOPLAM 912 ŞAHIS YAKALANDI

8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personelin katılımıyla gerçekleştirilen aranan şahıslar uygulaması sonucunda; 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 751, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 100, 10-20 yıl hapis cezası ile aranan 48, 20 yıldan fazla hapis cezası ile aranan 13 şahıs olmak üzere toplam 912 şahıs yakalandı.

HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK, ADAM ÖLDÜRME…

Hapis cezası ile aranan şahısların; 102'si hırsızlık, 63'ü dolandırıcılık, 23'ü adam öldürme, 19'u cinsel suçlar, 23'ü yağma, 69'u uyuşturucu madde ticareti yapmak, 26'sı 5607 SKM, 2'si FETÖ/PDY'ye üye olmak ve 585'i diğer suçlardan yakalandı.