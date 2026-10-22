Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Dev uyuşturucu operasyonu!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:23 Son Güncelleme: 22.10.2026 11:32

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Dev uyuşturucu operasyonu!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşımda Diyarbakır'da düzenlenen operasyon ile ilgili bilgi veren Bakanlık, "1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi" ifadelerini kullandı.

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DHA Yaşam
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Dev uyuşturucu operasyonu!
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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Diyarbakır'da 'Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

Bakanlğın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır'da "Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri SAK timlerimiz ve komandolarımız tarafından Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde;

-24 operasyonel tim,

-230 personel, Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda;

-1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.

-36 kg esrar ele geçirildi.

-Muhtemel 35 yasa dışı kenevir alanı imha edildi.

Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Eğil Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #DİYARBAKIR

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Dev uyuşturucu operasyonu!
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