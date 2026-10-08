SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu’ndan ’Para az geliyor’ fırçası! İBB davasında itirafçılar rüşvet sarmalını anlattı: Çantalar dolusu...

SON DAKİKA... İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 31. duruşmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıkların beyanları İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de kurulan usulsüzlük ve rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklar Tuğrul Doğuışık ve Binali Sarıtaş, Ağaç A.Ş. yöneticileri tarafından yürütülen kirli sistemi mahkeme heyetine tek tek anlattı.
"ALACAĞIMI ALABİLMEK İÇİN 4,5 MİLYON TL'Yİ ÇANTAYLA ALİ SUKAS'A GÖTÜRDÜM"
Yaklaşık 30 yıldır ticaretle uğraştığını ve 2023 yılında Ağaç A.Ş.'nin ihalesini kazandığını belirten tutuksuz sanık Binali Sarıtaş, malzemeleri eksiksiz teslim etmesine rağmen hak ettiği ödemeleri alamadığını söyledi. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisini çağırarak ödemelerini alabilmesi için hediye ve yardım kartı talep ettiğini belirten Sarıtaş, Boyner ve Şok kartları alarak teslim ettiğini beyan etti.
(Ümit Polat)
Daha sonra kazandığı başka bir ihalede ise skandalın boyutunun büyüdüğünü ifade eden Sarıtaş, "Ümit Polat beni çağırarak Ali Sukas'ın ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söyledi. En uygun fiyatı vererek ihaleyi kazandığımı söylesem de ödememi alabilmem için bu parayı vermem gerektiğini belirtti. Zor durumdaydım, teslim ettiğim işin karşılığı olan alacağımı tahsil etmek ve ticari hayatımı devam ettirmek zorundaydım. Yaklaşık 4,5 milyon TL parayı hazırlayıp çanta ve kutu içerisinde Ali Sukas'ın odasına götürüp teslim ettim. Durum zaten biliniyordu." diye konuştu.
Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten Sarıtaş, sağlık sorunları (kalp krizi ve mide kanaması) geçirdiğini ifade ederek hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve beraatini talep etti.
(Ali Sukas- Ekrem İmamoğlu)
"İHALE OLMADAN İŞE BAŞLIYORDUK, RAKAMLARI SATIN ALMA MÜDÜRÜ ÜMİT POLAT VERİYORDU"
Duruşmada savunma yapan bir diğer itirafçı sanık Peyzaj Mimarı Tuğrul Doğuışık ise mevsimlik çiçek işlerine henüz ortada bir ihale dahi yokken başladıklarını aktardı. Ağaç A.Ş. Proje Uygulama Birimi'nin kendilerine "Başlayın, sonradan ihalesi yapılacak" dediğini belirten Doğuışık, ihalelerin kurgulanmış olduğunu vurguladı. Doğuışık, "Ağaç A.Ş.'den sabah mail gelip aynı gün saat 16.00'ya kadar teklif istendi. Yetiştiremeyeceğimi söyleyince 'Halledersin' dediler. Teklif mektuplarını dolaştırıp imzaları aldım, fiyatları Satın Alma Müdürü Ümit Polat'tan alıp kendi el yazımla doldurup teslim ettim. İhale tamamen düzmeceydi, idarenin de bildiği bir konuydu. 2025 başlarında ihalesi hiç yapılmadan bitirdiğimiz 32 milyon liralık iş dahi var." şeklinde konuştu.
YÜZDE 7 İDARE PAYI VE İMAMOĞLU'NDAN "AZ PARA GELİYOR" FIRÇASI
İddianamedeki %7'lik pay konusuna da açıklık getiren Doğuışık, patronu Süleyman Uzun'un maliyet hesabı yaparken kendisine "Taşeronla anlaşırken %7 daha koy, bunu idare istiyor" dediğini aktardı. Doğuışık ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun 2023 yılında Ağaç A.Ş.'ye geldiğine dair duyum aldığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu'nun Ali Sukas'ın odasına gelip 'Az para geliyor' diye fırça attığı yönünde duyum aldım ama bizzat kulaklarımla duymadım" ifadelerini kullandı.