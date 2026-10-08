SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu’ndan ’Para az geliyor’ fırçası! İBB davasında itirafçılar rüşvet sarmalını anlattı: Çantalar dolusu...

(Ümit Polat)

Daha sonra kazandığı başka bir ihalede ise skandalın boyutunun büyüdüğünü ifade eden Sarıtaş, "Ümit Polat beni çağırarak Ali Sukas'ın ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söyledi. En uygun fiyatı vererek ihaleyi kazandığımı söylesem de ödememi alabilmem için bu parayı vermem gerektiğini belirtti. Zor durumdaydım, teslim ettiğim işin karşılığı olan alacağımı tahsil etmek ve ticari hayatımı devam ettirmek zorundaydım. Yaklaşık 4,5 milyon TL parayı hazırlayıp çanta ve kutu içerisinde Ali Sukas'ın odasına götürüp teslim ettim. Durum zaten biliniyordu." diye konuştu.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten Sarıtaş, sağlık sorunları (kalp krizi ve mide kanaması) geçirdiğini ifade ederek hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve beraatini talep etti.