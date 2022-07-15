İnstagram çöktü mü? sorusu gece saatlerinde akış yenilenemiyor uyarısı alan kullanıcılar tarafında merak edilerek İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilenemiyor uyarısı alıyorum, ne zaman düzelir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Instagram'a ne oldu, çöktü mü? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler;
Gece saatlerinde popüler uygulama instagram'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, akış yenilenemiyor uyarısıyla karşılaştı. Arıza veya hataya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken, ilerleyen saatlerde konunun netleşmesi bekleniyor.
Xiaomi ve benzeri bazı android tabanlı cihazlarda uyarı olarak çıkan instagram sürekli olarak duruyor uyarısı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.
Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır.
Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur. Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.
Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.
Sorun Instagram kaynaklıysa beklemekten başka çareniz yok. Çünkü herhangi bir ayar değişikliği yaparak üstesinden geleceğiniz bir sorun söz konusu değil.