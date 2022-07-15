İnstagram çöktü mü? sorusu gece saatlerinde akış yenilenemiyor uyarısı alan kullanıcılar tarafında merak edilerek İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilenemiyor uyarısı alıyorum, ne zaman düzelir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram'a ne oldu, çöktü mü? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler;