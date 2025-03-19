Son dakika İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Mart İnstagram’a erişim sorunu yaşanıyor!

19 Mart Çarşamba günü İnstagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, "İnstagram çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Platforma giriş yapmakta güçlük çeken birçok kişi, özellikle akış yenileme ve paylaşım sırasında sorun yaşıyor. Peki, İnstagram neden açılmıyor, erişim problemi mi var, ne zaman düzelecek? İşte, yaşanan bağlantı kesintisiyle ilgili son bilgiler…
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
19 Mart Çarşamba sabahından itibaren Instagram kullanıcıları erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Akış yenileme ve paylaşım işlemlerinde aksaklık yaşayan birçok kişi, "Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını merak ediyor.