SON DAKİKA: Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 19 Mart Instagram erişim sorunu son durum

19 Mart Çarşamba günü İnstagram'a erişimde problem yaşayan kullanıcılar, "instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Platforma girişte zorluk çeken pek çok kişi, özellikle akış güncelleme ve içerik paylaşımı sırasında aksaklıklarla karşılaşıyor. Peki, instagram çöktü mü, neden erişilemiyor, bağlantı sorunu mu var, ne zaman düzelecek? İşte son durum