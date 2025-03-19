SON DAKİKA: Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 19 Mart Instagram erişim sorunu son durum

19 Mart Çarşamba günü İnstagram'a erişimde problem yaşayan kullanıcılar, "instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Platforma girişte zorluk çeken pek çok kişi, özellikle akış güncelleme ve içerik paylaşımı sırasında aksaklıklarla karşılaşıyor. Peki, instagram çöktü mü, neden erişilemiyor, bağlantı sorunu mu var, ne zaman düzelecek? İşte son durum
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
İnstagram erişim sorunları, kullanıcıları etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. İnstagram'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor.