SON DAKİKA! İş insanı Hamit Demir mahkemede 8 milyonluk rüşveti itiraf etti! Ekrem İmamoğlu ile görüştü daireler Adem Soytekin’e gitti

Son dakika haberi: "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası Silivri'deki duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. Tutuksuz sanıkların savunmalarının alındığı davada, iş insanı Hamit Demir, sanık kürsüsündeki yerinin aldı. Savcılık aşamasında verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirterek Beylikdüzü'nde gerçekleştirdiği Demir County projesinin ruhsat ve ödeme sürecine ilişkin bomba itiraflarda bulundu.
EKREM İMAMOĞLU İLE RANDEVU
Demir, yaklaşık 45 dönümlük ve üzerinde çok sayıda haciz ile hukuki ihtilaf bulunduğunu söylediği araziyi satın aldıktan sonra işlemleri yürütmeye başladığını belirtti. Sürecin ilerleyen aşamasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu aldığını anlatan Demir, "2015 yılında başkanla bir görüştüm. Dedim ki başkanım bu arazileri alıyorum, biraz sıkıntılı süreç ama bu konuda ruhsatlama konusunda da destek olmanı istiyorum, dedim. O da peki, ne demek, tabii ki oluruz, dedi. Bir sonraki süreçte belediye sürecini devam ettirdik." dedi.
RUHSAT İÇİN 8 MİLYON TL İSTEDİLER
2017 yılında ruhsatların alınması aşamasında belediyenin gelirler müdürlüğüne gittiğini söyleyen Demir, kendisine belediyeye bir ödeme yapması gerektiğinin bildirildiğini ifade etti.
Hamit Demir
Demir, "Ben de ne kadar, dedim. İsmail diye bir başkan yardımcısı vardı, o beni başka bir arkadaşa yönlendirdi. Arkadaşımız da 8 milyon bize bir ödeme yaparsanız bu konuda destek oluruz dedi. Baktım ki yapmak zorundayım. Çünkü işim var, işimi yapıyorum. Yapmasam sıkıntı yaşayacağım. Ben de dedim ki benim şu anda hiçbir param yok. Bu konuda nasıl destek olursunuz? Sonraki süreçlerde de konuşarak kısmi daire, kısmi para olma kaydıyla verdim. Ve ruhsatlarımı aldım, inşaatımı yapıp bitirdim. " diyerek savunmasına devam etti.
"DAİRE, ÇEK VE NAKİT AKIŞI OLDU"
Tapu devirlerinin, çeklerin ve diğer ödemelerin şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, toplam bedelin 8 milyon TL olduğunu açıkça ifade etti. Demir, ödeme şekline ilişkin, işlemlerde daire, çek ve nakit akışının bulunduğunu anlattı.
ADEM SOYTEKİN DEVREYE GİRDİ
İfadenin dikkat çeken bölümlerinden biri de Adem Soytekin'e ilişkin oldu. Demir, Soytekin'i ilk olarak projesinde taşeronluk işi almak istemesi nedeniyle tanıdığını söyledi.
Demir, Soytekin, kendisine Ekrem İmamoğlu'nun da işlerini yaptığını ve yoğun şekilde çalıştığını söyleyerek şantiyedeki işe talip oldu. Ancak şirket yönetimi daha sonra başka bir taşeronla çalışma kararı aldığı için Soytekin'e iş verilmedi.
"DAİRELERİ BANA DEVRETMEN GEREKİYOR"
Hamit Demir, Soytekin'in bu kez belediyeye yapılacağı belirtilen ödeme nedeniyle karşısına çıktı. Demir, Soytekin'in kendisine belediyeye bir ödeme yapacağının söylendiğini ve bu ödeme kapsamında bazı dairelerin kendisine devredilmesi gerektiğini ifade ettiğini anlattı. Demir önce ilgili inşaattan daire vermeyi önerdiğini, ancak Soytekin'in bitmiş daire istediğini söyledi. Bunun üzerine Demir, Esenyurt bölgesindeki Ayışığı Vadi projesinden daireler verilebileceğini söylediğini, sonraki tapu devirleri ve işlemleri ise şirket yöneticilerine bıraktığını kaydetti.
İMAMOĞLU'NDAN DEMİR'E SORU GELMEDİ
Hamit Demir'in mahkeme huzurunda 8 milyon TL'lik ödeme talebini, ödemenin daire-çek-nakit olarak gerçekleştirilmesini ve dairelerin Adem Soytekin'e devredilmesine ilişkin süreci ayrıntılarıyla anlatmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun Demir'e herhangi bir soru yöneltmemesi dikkat çekti.