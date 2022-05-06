Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık atmış!
Giriş Tarihi: 6.5.2022 15:49 Son Güncelleme: 6.5.2022 15:56

SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık atmış!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir’de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık atmış!

Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir'de bugün korkunç bir cinayet işlendi. Eşi tarafından bıçaklanan kadın, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. İşte son dakika gelişmeleri…

Son dakika haberleri: Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesinde bugün öğlen saatlerinde T.K. ile karısı S.K. arasında boşanma davası sürüyordu. İddiaya göre ikili mahallede bir parkta buluştu ikili arasında henüz bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce öfkelenen koca eşi S.K.'yı defalarca bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaralı halde bulunan kadını hemen hastaneye kaldırdı. S.K. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli kocayı gözaltına aldı.


"ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ"

Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.

Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, " 'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık atmış!
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