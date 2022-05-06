SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir’de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık atmış!



"ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ"

Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.



Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, " 'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.