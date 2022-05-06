Video Yaşam Son Dakika: Ataşehir’de kadın cinayeti: Eşini parkta vahşice öldürdü! | Video
Son Dakika: Ataşehir’de kadın cinayeti: Eşini parkta vahşice öldürdü! | Video

Son Dakika: Ataşehir’de kadın cinayeti: Eşini parkta vahşice öldürdü! | Video

06.05.2022 | 15:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bankaya operasyon yapacağız diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video 06:58
"Bankaya operasyon yapacağız" diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video 06.05.2022 | 16:42
Van’da kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:39
Van'da kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı | Video 06.05.2022 | 16:51
Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı. O maganda yakalandı | Video 00:11
Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı. O maganda yakalandı | Video 06.05.2022 | 16:45
Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:39
Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.05.2022 | 16:34
Son Dakika: Ataşehir’de kadın cinayeti: Eşini parkta vahşice öldürdü! | Video 04:14
Son Dakika: Ataşehir’de kadın cinayeti: Eşini parkta vahşice öldürdü! | Video 06.05.2022 | 15:53
Nemrut’ta Mayıs ayında kar sürprizi | Video 01:13
Nemrut’ta Mayıs ayında kar sürprizi | Video 06.05.2022 | 15:58
Ezan okumada dünya birincisi Kara, Vanlıları mest etti | Video 05:20
Ezan okumada dünya birincisi Kara, Vanlıları mest etti | Video 06.05.2022 | 15:12
Diyarbakır’da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı | Video 02:41
Diyarbakır’da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı | Video 06.05.2022 | 15:11
İzmit körfezi turkuaz renge büründü! Renk değişimi uydudan böyle görüntülendi | Video 03:37
İzmit körfezi turkuaz renge büründü! Renk değişimi uydudan böyle görüntülendi | Video 06.05.2022 | 15:18
Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı | Video 00:35
Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı | Video 06.05.2022 | 14:54
Bolu’da 2 katlı ev çıkan yangında küle döndü | Video 01:09
Bolu'da 2 katlı ev çıkan yangında küle döndü | Video 06.05.2022 | 14:55
Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden alan şoför o anları anlattı | Video 03:35
Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden alan şoför o anları anlattı | Video 06.05.2022 | 14:55
Asiye Atalay cinayetinde şok detay! Öldürdükten sonra arkadaşına gidip bakın ne söylemiş | Video 02:08
Asiye Atalay cinayetinde şok detay! Öldürdükten sonra arkadaşına gidip bakın ne söylemiş | Video 06.05.2022 | 15:16
Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 02:12
Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 06.05.2022 | 14:26
Çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından katledilen Zeynep’in dedesi: Bu bir zevk ölümü | Video 01:59
Çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından katledilen Zeynep'in dedesi: "Bu bir zevk ölümü" | Video 06.05.2022 | 12:37
Bitlis’teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu | Video 02:39
Bitlis’teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu | Video 06.05.2022 | 14:16
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Aylardır aranan 3 çocuk annesi Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı’da buluştu | Video 04:22
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Aylardır aranan 3 çocuk annesi Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'da buluştu | Video 06.05.2022 | 14:03
Feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen çocuğu görevli personel kurtardı | Video 02:04
Feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen çocuğu görevli personel kurtardı | Video 06.05.2022 | 13:55
Trabzon’da heyelan anı kamerada | Video 02:06
Trabzon'da heyelan anı kamerada | Video 06.05.2022 | 13:24
Eski çalışan dehşet saçtı! Bacağından bıçaklanan adam kaçarak böyle kurtuldu | Video 02:33
Eski çalışan dehşet saçtı! Bacağından bıçaklanan adam kaçarak böyle kurtuldu | Video 06.05.2022 | 13:24

Son dakika haberi: Ataşehir'de Tuncay Kılıç parkta herkesin gözü önünde eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen saldırgan gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.

Tuncay Kılıç bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi . Çevredekiler tarafından yakalanan saldırgan polise teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ"

Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.

Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, " 'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA