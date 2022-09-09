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Giriş Tarihi: 9.9.2022 18:53 Son Güncelleme: 9.9.2022 19:17

Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var

Son dakika bilgisine göre İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu üç vatandaş ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Son dakika: İstanbul Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var

Son dakika haberleri... İstanbul Avcılarda metrobüs yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yolculardan üç kişi ağır şekilde yaralandı.

Son dakika: İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var | Video

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR!

Saat 18.40 sıralarında meydana gelen kaza sonucu hatta seyir halinde bulunan metrobüsler henüz nedeni belli olmayan şekilde kafa kafaya çarpıştılar.

AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Meydana gelen kaza sonrasında Avcılar, ve çevre ilçelerden itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

AĞIR YARALI VATANDAŞLAR VAR

İlk belirlemelere göre metrobüslerin kafa kafaya çarpışması sonucu üç ağır yaralının bulunduğu kaydedildi.

Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kazayla ilgili ayrıntılar geliyor...

Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var | Video

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Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var
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