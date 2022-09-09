Son dakika haberleri... İstanbul Avcılarda metrobüs yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yolculardan üç kişi ağır şekilde yaralandı.
Son dakika: İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var | Video
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR!
Saat 18.40 sıralarında meydana gelen kaza sonucu hatta seyir halinde bulunan metrobüsler henüz nedeni belli olmayan şekilde kafa kafaya çarpıştılar.
AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ
Meydana gelen kaza sonrasında Avcılar, ve çevre ilçelerden itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.
Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Kazayla ilgili ayrıntılar geliyor...
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var | Video