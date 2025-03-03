Son dakika: İstanbul Avcılar’da vahşet: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti!

Son dakika: Avcılar Denizköşkler Mahallesinde 13:22 meydana gelen olayda binadan silah sesleri duyan komşular hemen polise haber verdi. Olay yerinde giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri adreste yaptıkları incelemede 5 kişilik aileni cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler Veli Alıcı (38), Fikriye Alıcı (35) ile 12 yaşındaki Rüzgar Efe Alıcı ile kardeşleri 7 yaşındaki Rüya Alıcı ile 6 yaşındaki Kayra Alıcı'nın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemelerde Veli Alıcı'nın ailenin öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği değerlendirildi. Olayda kullanılan silah ise ele geçirildi. İlk belirlemelere göre katliamın eşler arasındaki anlaşmazlık yüzünden yaşandığı öne sürüldü. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.