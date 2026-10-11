SON DAKİKA İSTANBUL DEPREM! İstanbul’da hissedilen sarsıntının büyüklüğü belli oldu

İstanbul ve çevre illerde hissedilen sarsıntı, vatandaşların dikkatini deprem haberlerine çevirdi. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldiği merak edilirken, resmi kurumlardan gelecek güncel bilgiler yakından takip ediliyor. İşte
İstanbul deprem son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin verileri paylaştı.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Yalova açıklarında 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından depremin saati, derinliği ve merkez üssüne ilişkin ayrıntılar da belli oldu.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, deprem 11 Ekim 2026 tarihinde saat 18.14.39'da kaydedildi. Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 2,9 olarak ölçüldü.
Depremin koordinatları 40.709 enlem ve 29.2445 boylam olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 7,16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, Yalova'nın yaklaşık 5,93 kilometre açığı olarak belirtildi.
Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.