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Giriş Tarihi: 16.11.2024 12:04 Son Güncelleme: 16.11.2024 12:10

Son dakika... İstanbul Sarıyer'deki otel inşaatında 1 ay arayla ikinci yangın: İnşaatı 34 yıldır devam ediyordu...

İstanbul Sarıyer Hacıosman Mahallesi'nde inşaatı 34 yıldır devam eden bir otelin inşaatında yangın çıktı. 70 gün arayla ikinci kez çıkan yangın kontrol alına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Son dakika... İstanbul Sarıyer’deki otel inşaatında 1 ay arayla ikinci yangın: İnşaatı 34 yıldır devam ediyordu...

SON DAKİKA... Yangın, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman'da 34 yıldır kaba inşaatı devam eden bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına rezidansın yapımında çalışan işçiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Rezidansta maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Rezidans inşaatın dış cephesinde çıkan yangından yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.



70 GÜN ARAYLA İKİNCİ YANGIN!
Daha önce de birçok defa yangının çıktığı ve 34 yıldır devam eden rezidans inşaatında en son 6 Eylül 2024 tarihinde yangın çıkmış, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Aynı inşaatta ise 70 gün sonra yeniden yangın çıktı.
Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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Son dakika... İstanbul Sarıyer'deki otel inşaatında 1 ay arayla ikinci yangın: İnşaatı 34 yıldır devam ediyordu...
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