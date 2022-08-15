Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İstanbul şiddetli yağışlara teslim! İETT otobüsünü su bastı
Giriş Tarihi: 15.8.2022 11:39 Son Güncelleme: 15.8.2022 11:57

SON DAKİKA: İstanbul şiddetli yağışlara teslim! İETT otobüsünü su bastı

Son dakika görüntülerinin geldiği İstanbul'da şiddetli yağışlar yine vatandaşlar için hayatı kabusa çevirdi. Megakentten gelen görüntüler şoke edecek nitelikte. Üsküdar'da içerisinde yolcular da bulunan hareket halindeki bir İETT otobüsünü su bastı. Vatandaşlar bulundukları otobüsün sular altında kalmasını korku dolu gözlerle izledi.

SON DAKİKA: İstanbul şiddetli yağışlara teslim! İETT otobüsünü su bastı

Son dakika haberleri... İstanbul'da şiddetli yağışlar yine vatandaşlar için hayatı kabusa çevirdi. Megakentten gelen görüntüler şoke edecek nitelikte.

İETT OTOBÜSÜNÜ SU BASTI

Üsküdar ilçesinde içerisinde yolcular da bulunan hareket halindeki bir İETT otobüsünü su bastı.

İstanbul'da belediye otobüsünü su bastı | Video

Vatandaşlar bulundukları otobüsün sular altında kalmasını korku dolu gözlerle izledi.

O anlar esnasında cep telefonu kameraları da kayıttaydı. Vatandaşlar aracın içinde saniyeler içinde sular altında kaldı. Yolcular korku dolu gözlerle otobüsü su basmasını izledi.

KENT YAĞIŞLARA TESLİM!

Öte yandan İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle Maltepe'nin Aydınevler ve Zümrütevler mahallelerinde ve Çekmeköy Taşdelen'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Sancaktepe'de bulunan bir TIR parkı da yağmur sularıyla dolarken, Sancaktepe'de bulunan galericiler sitesini su bastı.

Maltepe D-100 Karayolu yan yolda tıkanan rögarlar nedeniyle su birikintisi oluştu. Yan yolu kullanan araçlar ilerlemekte zorlandı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde ise bir çöp konteynerinin yağmur sularıyla birlikte ilerlediği görüldü.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Cezaevi yolunda ise bir araç alt geçitte mahsur kaldı.

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SON DAKİKA: İstanbul şiddetli yağışlara teslim! İETT otobüsünü su bastı
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