İstanbul'da belediye otobüsünü su bastı | Video

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yoğun sağanak yağış sonrası, yollar adeta göle döndü. Yağmur sularından belediye otobüsleri de etkilendi. Bir belediye otobüsünün içine suların dolduğu anlar, bir yolcunun kamerasına böyle yansıdı.