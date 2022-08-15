Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
İstanbul'da belediye otobüsünü su bastı | Video 15.08.2022 | 11:40
01:16
Aksaray'da motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 15.08.2022 | 11:27
02:39
00:17
Bursa’da tek ayağıyla araba süren kişiye ceza yağdı | Video 15.08.2022 | 11:13
04:14
Tekirdağ’da sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı | Video 15.08.2022 | 11:07
00:11
Bebek sahilyolu göle döndü | Video 15.08.2022 | 11:16
00:43
Maltepe'de yollar göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video 15.08.2022 | 11:15
01:33
İstanbul Mali Polis sahte etiketçileri suçüstü yakaladı | Video 15.08.2022 | 11:06
00:33
Girdikleri iş yerinde ne bulduysa çalan hırsızlar yakalandı | Video 15.08.2022 | 10:11
00:28
Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada | Video 15.08.2022 | 10:09
01:29
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 37 tutuklama | Video 15.08.2022 | 10:36
00:34
Erzurum’a hasta taşıyan araç şarampole yuvarlandı | Video 15.08.2022 | 10:36
06:20
Boz ayının erik yediği anlar foto kapanla görüntülendi | Video 15.08.2022 | 10:09
00:30
Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar | Video 15.08.2022 | 10:10
00:48
Taksim’de sağanak yağmur başladı | Video 15.08.2022 | 10:03
00:28
Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada | Video 15.08.2022 | 10:00
01:15
00:39
Bingöl'de 197 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video 15.08.2022 | 09:14
01:02
Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı | Video 15.08.2022 | 09:24
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yoğun sağanak yağış sonrası, yollar adeta göle döndü. Yağmur sularından belediye otobüsleri de etkilendi. Bir belediye otobüsünün içine suların dolduğu anlar, bir yolcunun kamerasına böyle yansıdı.