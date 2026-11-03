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Giriş Tarihi: 03.11.2026 13:10 Son Güncelleme: 03.11.2026 13:18

SON DAKİKA | İstanbul Valiliği uyardı: Megakentte sağanak alarmı!

SON DAKİKA | İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

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AA AA
SON DAKİKA | İstanbul Valiliği uyardı: Megakentte sağanak alarmı!
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SON DAKİKA | Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI VERİLDİ

Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #METEOROLOJİ
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SON DAKİKA | İstanbul Valiliği uyardı: Megakentte sağanak alarmı!
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