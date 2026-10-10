Son dakika: İstanbul’da deprem! Balıkesir, Yalova ve çevre illerden hissedildi: AFAD deprem bilgileri

Marmara ve çevresinde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın yayımladığı son veriler ve güncel deprem bilgileri için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör