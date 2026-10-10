Son dakika: İstanbul’da deprem! Balıkesir, Yalova ve çevre illerden hissedildi: AFAD deprem bilgileri

Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki sarsıntıyla yeniden gündeme geldi. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 22.08'de kaydedilen depremin merkez üssü Yalova açıkları olarak belirtilirken, sarsıntının derinliği 7,96 kilometre olarak açıklandı.
İstanbul, Yalova ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD deprem bilgilerini paylaştı:
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova)
Tarih:2026-10-10
Saat:22:08:49 TSİ
Enlem:40.698 N
Boylam:29.25633 E
Derinlik:7.96 km
Marmara ve çevresinde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın yayımladığı son veriler ve güncel deprem bilgileri için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:
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#DEPREM Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova) Tarih:2026-10-10 Saat:22:08:49 TSİ Enlem:40.698 N Boylam:29.25633 E Derinlik:7.96 km Detay:https://t.co/kfXgNLFj66 @afadbaskanlik— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 10, 2026