Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da deprem! Balıkesir, Yalova ve çevre illerden hissedildi: AFAD deprem bilgileri
Giriş Tarihi: 10.10.2026 22:19 Son Güncelleme: 10.10.2026 22:20

Son dakika: İstanbul'da deprem! Balıkesir, Yalova ve çevre illerden hissedildi: AFAD deprem bilgileri

İstanbul ve çevre illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yaşanan sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler kayıtlarından takip ediliyor.

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Son dakika: İstanbul’da deprem! Balıkesir, Yalova ve çevre illerden hissedildi: AFAD deprem bilgileri
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Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki sarsıntıyla yeniden gündeme geldi. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 22.08'de kaydedilen depremin merkez üssü Yalova açıkları olarak belirtilirken, sarsıntının derinliği 7,96 kilometre olarak açıklandı.

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM!

İstanbul, Yalova ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD deprem bilgilerini paylaştı:

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova)
Tarih:2026-10-10
Saat:22:08:49 TSİ
Enlem:40.698 N
Boylam:29.25633 E
Derinlik:7.96 km

Marmara ve çevresinde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın yayımladığı son veriler ve güncel deprem bilgileri için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Son dakika: İstanbul'da deprem! Balıkesir, Yalova ve çevre illerden hissedildi: AFAD deprem bilgileri
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