Haberler Yaşam Haberleri İstanbul deprem ile korkuttu! İstanbul'da deprem mi yaşandı, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli verileriyle!
Giriş Tarihi: 31.7.2025 23:42 Son Güncelleme: 31.7.2025 23:42

İstanbul deprem ile korkuttu! İstanbul'da deprem mi yaşandı, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli verileriyle!

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olup, Silivri’ye yaklaşık 24.65 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Saat 13:36:40’ta kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise yaklaşık 9.91 kilometre olarak belirlendi. Vatandaşlar, bölgedeki sarsıntının etkilerini yakından takip ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

İstanbul deprem ile korkuttu! İstanbul’da deprem mi yaşandı, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli verileriyle!

İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Bölge sakinleri, yaşanan sarsıntının şiddeti ve merkezi hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

İSTANBUL'DA DEPREM MEYDANA GELDİ!

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-31
Saat:13:36:40 TSİ
Enlem:40.845 N
Boylam:28.26778 E
Derinlik:9.91 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul deprem ile korkuttu! İstanbul'da deprem mi yaşandı, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli verileriyle!
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