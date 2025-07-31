İstanbul deprem ile korkuttu! İstanbul’da deprem mi yaşandı, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli verileriyle!

İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Bölge sakinleri, yaşanan sarsıntının şiddeti ve merkezi hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...
İSTANBUL'DA DEPREM MEYDANA GELDİ!
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-31
Saat:13:36:40 TSİ
Enlem:40.845 N
Boylam:28.26778 E
Derinlik:9.91 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
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