Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi!
Giriş Tarihi: 17.12.2023 23:57 Son Güncelleme: 18.12.2023 00:21

SON DAKİKA! Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi!

Son dakika haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin İstanbul ve çevresinde hissedildiği bildirildi. Depremle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Marmara Denizi - Çınarcık (Yalova) olarak belirtildi. Depremin 4.1 şiddetinde olduğu kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül de depremle ilgili bilgilendirmede bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA! Marmara’da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi!

Son dakika haberi: Depremle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Marmara Denizi - Çınarcık (Yalova) olarak belirtildi. Depremin 23:53'te ve 4.1 şiddetinde olduğu kaydedildi. Sarsıntının 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği de ifade edildi.

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını kaydederek, gelişmeleri yakıdnan takip ettiklerini kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Geçmiş olsun. İlimizdede de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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SON DAKİKA! Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi!
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