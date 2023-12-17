Son dakika haberi: Depremle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Marmara Denizi - Çınarcık (Yalova) olarak belirtildi. Depremin 23:53'te ve 4.1 şiddetinde olduğu kaydedildi. Sarsıntının 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği de ifade edildi.
SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını kaydederek, gelişmeleri yakıdnan takip ettiklerini kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, "Geçmiş olsun. İlimizdede de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)
Tarih:2023-12-17
Saat:23:53:52 TSİ
Enlem:40.72167 N
Boylam:29.09944 E
Derinlik:11.18 km
Detay:https://t.co/0FNKj0qUep@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi