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Giriş Tarihi: 6.9.2024 09:24 Son Güncelleme: 6.9.2024 09:49

SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi... İstanbul'da Halıcıoğlu durağında metrobüste yangın çıktı. Yol boyu dumanlar yayılırken, olay nedeniyle metrobüs hattı kilitlendi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
SON DAKİKA | İstanbul’da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi... İstanbul'da Halıcıoğlu durağında metrobüs yangını çıktı.

SON DAKİKA: İstanbul'da Mertrobüs yangını!

Yol boyu dumanlar yayılırken, olay nedeniyle metrobüs hattı kapandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA | İstanbul'daki Metrobüs yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI
Mecidiyeköy yönünde 2 şerit, Avcılar yönünde de 1 şerit trafiğe kapandı.

SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor.

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SON DAKİKA | İstanbul'da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler
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