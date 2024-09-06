SON DAKİKA | İstanbul'daki Metrobüs yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'daki Metrobüs yangınından yeni son dakika görüntüleri...
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